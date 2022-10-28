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  • Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

Сьогодні 17:40
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У Дніпрі багато вуличних митців. Одні малюють мурали на стінах будинків, інші прикрашають своїми мистецтвами зупинки транспорту, паркани та перегородки у центрі міста. Але є й ті любителі живопису, які творять у своєму рідному районі. Це можуть бути різні малюнки, від тематичних картин до написів на стінах. Журналісти dnepr.info пройшлися одним зі спальних районів Дніпра та зафіксували написи, що прикрашають стіни будинків.

Новости Днепра про Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

Картини на стінах різні – від повноцінних сюжетних «полотен» до малюнків квітів, котиків та написів-побажань.

Новости Днепра про Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

2020 року випускниця художнього коледжу прикрасила арки свого будинку картинами з казковими персонажами. Минуло вже два роки з моменту «написання» картини, а мурали, як і раніше, змушують усміхнутися всіх, хто проходить повз.

Новости Днепра про Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

Єдине, що вплинуло на малюнки – це погода, через дощі, сніг та холод вони виглядають не так яскраво, як раніше.

Новости Днепра про Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

Величезні квіти розцвіли біля одного з будинків.

Новости Днепра про Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

Але на них також вплинули погодні умови і згодом тюльпани та троянди стали тьмянішими.

Новости Днепра про Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

Мешканці ще одного будинку вирішили оригінально прикрасити свій під’їзд. Виглядає дуже яскраво та піднімає настрій.

Новости Днепра про Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

На інших будинках свої сили пробують місцеві художники, маючи при собі лише кілька балончиків із фарбою та любов до котів.

Новости Днепра про Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

Інші залишають на стінах філософські послання.

Новости Днепра про Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

І зізнаються у любові до футболу, малюючи вболівальників.

Новости Днепра про Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

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Новости Днепра про Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у ДніпріРусский

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