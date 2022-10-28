Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

У Дніпрі багато вуличних митців. Одні малюють мурали на стінах будинків, інші прикрашають своїми мистецтвами зупинки транспорту, паркани та перегородки у центрі міста. Але є й ті любителі живопису, які творять у своєму рідному районі. Це можуть бути різні малюнки, від тематичних картин до написів на стінах. Журналісти dnepr.info пройшлися одним зі спальних районів Дніпра та зафіксували написи, що прикрашають стіни будинків.

Картини на стінах різні – від повноцінних сюжетних «полотен» до малюнків квітів, котиків та написів-побажань.

2020 року випускниця художнього коледжу прикрасила арки свого будинку картинами з казковими персонажами. Минуло вже два роки з моменту «написання» картини, а мурали, як і раніше, змушують усміхнутися всіх, хто проходить повз.

Єдине, що вплинуло на малюнки – це погода, через дощі, сніг та холод вони виглядають не так яскраво, як раніше.

Величезні квіти розцвіли біля одного з будинків.

Але на них також вплинули погодні умови і згодом тюльпани та троянди стали тьмянішими.

Мешканці ще одного будинку вирішили оригінально прикрасити свій під’їзд. Виглядає дуже яскраво та піднімає настрій.

На інших будинках свої сили пробують місцеві художники, маючи при собі лише кілька балончиків із фарбою та любов до котів.

Інші залишають на стінах філософські послання.

І зізнаються у любові до футболу, малюючи вболівальників.

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