Гірка втрата: в ДТП загинув поліцейський із Дніпропетровщини

8 лютого в дорожньо-транспортній пригоді загинув поліцейський офіцер Томаківської територіальної громади — Олег Левада.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Світла та вічна пам’ять нашому колезі, справжньому професіоналу своєї справи, патріоту України, надійному товаришу та високопорядній людині, – йдеться у повідомленні.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олега! Вічна пам’ять!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині під завалами можуть перебувати п’ять українців, – МЗС.
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