Гірка втрата: в ДТП загинув поліцейський із Дніпропетровщини

Світла пам'ять!

8 лютого в дорожньо-транспортній пригоді загинув поліцейський офіцер Томаківської територіальної громади — Олег Левада.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Світла та вічна пам’ять нашому колезі, справжньому професіоналу своєї справи, патріоту України, надійному товаришу та високопорядній людині, – йдеться у повідомленні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олега! Вічна пам’ять!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині під завалами можуть перебувати п’ять українців, – МЗС.

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