Гасили 9 рятувальників: у Дніпрі загорілася дача

Сьогодні, 14 листопада, о 10:08 на лінію «101» повідомили про пожежу на території садового товариства «Зелена Долина».

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що пожежа сталась всередині двоповерхового житлового будинку. Горіло домашнє майно.

Пожежу локалізували о 10:47 та ліквідували об 11:06. Вогонь пошкодив меблі та побутову техніку у кімнаті на першому поверсі будинку. Площа пожежі склала 8 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в багатоповерхівці на Набережній Перемоги згоріла квартира.

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