Гасили 9 рятувальників: у Дніпрі загорілася дача

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що пожежа сталась всередині двоповерхового житлового будинку. Горіло домашнє майно.
Пожежу локалізували о 10:47 та ліквідували об 11:06. Вогонь пошкодив меблі та побутову техніку у кімнаті на першому поверсі будинку. Площа пожежі склала 8 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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