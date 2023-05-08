Філатов: “У Дніпрі вже кілька вибухів”

Ввечері понеділка, 8 травня, жителі міста Дніпро чули схожі на вибухи звуки. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

Міський голова Дніпра Борис Філатов вже прокоментував дану ситуацію у телеграм-каналі.

Нагадаємо, свою присутність на параді російського диктатора вже анонсували:

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

президент Білорусі Олександр Лукашенко

президент Таджикистану Емомалі Рахмон;

прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;

президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;

президент Киргизстану Садир Жапаров.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: