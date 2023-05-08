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Філатов: “У Дніпрі вже кілька вибухів”

Сьогодні 22:45
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Ввечері понеділка, 8 травня, жителі міста Дніпро чули схожі на вибухи звуки. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

Новости Днепра про Філатов:

Міський голова Дніпра Борис Філатов вже прокоментував дану ситуацію у телеграм-каналі.

Новости Днепра про Філатов:

Нагадаємо, свою присутність на параді російського диктатора вже анонсували:

  • президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
  • президент Білорусі Олександр Лукашенко
  • президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
  • прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
  • президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;
  • президент Киргизстану Садир Жапаров.

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