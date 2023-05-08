Філатов: “У Дніпрі вже кілька вибухів”

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Міський голова Дніпра Борис Філатов вже прокоментував дану ситуацію у телеграм-каналі.
Нагадаємо, свою присутність на параді російського диктатора вже анонсували:
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