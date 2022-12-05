Філатов: «Попри війну ми продовжуємо ремонти лікарень, бо медицина — наш пріоритет»

В одній з багатопрофільних лікарень міста завершують ремонт у хірургічному, реанімаційному, операційному і приймальному відділеннях. Разом із цоколем це загалом три поверхи корпусу.

«Змінилося дуже багато. Насамперед — можливості надання допомоги хворим, зокрема і нашим пораненим. Покращилося забезпечення киснем, стиснутим повітрям, вакуумом. А також — доступність, швидкість надання допомоги, діагностики, лікування», — наголосив представник медзакладу Станіслав.

Будівництво тут триває з середини літа. Роботи організували так, аби відділення продовжували працювати і пацієнти отримували необхідне лікування.

Нині у будівлі вже замінили вікна, двері, всі комунікації та мережі. Встановили також потужну вентиляцію. Кабінети, палати, вбиральні та коридори облаштовують насамперед для зручності лікарів і пацієнтів.

Також у відділенні хірургії з’явилося нове сучасне обладнання — для проведення багатьох складних операцій та подальшого відновлення пацієнтів.

Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив: місто і надалі підтримуватиме свої медичні заклади.

«Медицина залишається нашим пріоритетом. І попри військові дії в країні ми продовжуємо обладнання та ремонт наших лікарень. Ви бачите, як було відремонтовано одну з лікарень нашого міста. Все зроблено за новітніми європейськими стандартами», — наголосив Філатов.

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