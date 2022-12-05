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  • Філатов: «Попри війну ми продовжуємо ремонти лікарень, бо медицина — наш пріоритет»

Філатов: «Попри війну ми продовжуємо ремонти лікарень, бо медицина — наш пріоритет»

Сьогодні 18:20
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В одній з багатопрофільних лікарень міста завершують ремонт у хірургічному, реанімаційному, операційному і приймальному відділеннях. Разом із цоколем це загалом три поверхи корпусу.

Новости Днепра про Філатов: «Попри війну ми продовжуємо ремонти лікарень, бо медицина — наш пріоритет»

«Змінилося дуже багато. Насамперед — можливості надання допомоги хворим, зокрема і нашим пораненим. Покращилося забезпечення киснем, стиснутим повітрям, вакуумом. А також — доступність, швидкість надання допомоги, діагностики, лікування», — наголосив представник медзакладу Станіслав. 
 
Будівництво тут триває з середини літа. Роботи організували так, аби відділення продовжували працювати і пацієнти отримували необхідне лікування. 
 
Нині у будівлі вже замінили вікна, двері, всі комунікації та мережі. Встановили також потужну вентиляцію. Кабінети, палати, вбиральні та коридори облаштовують насамперед для зручності лікарів і пацієнтів. 
 
 
Також у відділенні хірургії з’явилося нове сучасне обладнання — для проведення багатьох складних операцій та подальшого відновлення пацієнтів. 
 
Новости Днепра про Філатов: «Попри війну ми продовжуємо ремонти лікарень, бо медицина — наш пріоритет»
Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив: місто і надалі підтримуватиме свої медичні заклади. 
 
«Медицина залишається нашим пріоритетом. І попри військові дії в країні ми продовжуємо обладнання та ремонт наших лікарень. Ви бачите, як було відремонтовано одну з лікарень нашого міста. Все зроблено за новітніми європейськими стандартами», — наголосив Філатов.
 

Новости Днепра про Філатов: «Попри війну ми продовжуємо ремонти лікарень, бо медицина — наш пріоритет»

Новости Днепра про Філатов: «Попри війну ми продовжуємо ремонти лікарень, бо медицина — наш пріоритет»Українська

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