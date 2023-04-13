Філатов показав рекордну партію техніки, яку Дніпро придбало для ЗСУ

Дніпро продовжує забезпечувати бійців ЗСУ необхідними технікою та спорядженням.

За час повномасштабної війни на різне оснащення, а також зведення оборонних споруд і субвенції військовим місто вже витратило майже 2 млрд грн та продовжує допомагати армії. На цьому наголошує мер Дніпра Борис Філатов. Нині ж місто доправило на передову рекордну партію найнеобхіднішого устаткування. Це близько 1,5 тис. різного приладдя для двадцяти п’яти військових частин.

«Як ми анонсували вчора, Дніпро видав нашим оборонцям рекордну суму обладнання на загальну суму 100 млн грн. Ми придбали 300 дронів, зокрема, ударні дрони, «нічники», тепловізори, все обладнання, яке конче потрібно зараз на фронті, і яке замовляють наші бійці», — сказав Філатов. Він також подякував всім містянам і наголосив, що місто і надалі системно забезпечуватиме українських оборонців.

Разом з цим, до нинішньої надмасштабної партії увійшли також 10 вантажівок і 5 маневрових пікапів.

«Це дуже велика допомога, яку ми дійсно чекали. Оцим ми і відрізняємося від тої мразоти, яка топче нашу землю, розумієте? Чим більше буде допомоги від людей — такої, як ми отримали, – тим скоріше ми переб’ємо ту нечистоту, яка до нас прийшла. Шкода, що вони не беруть із собою насіння, бо ми б зібрали після Перемоги врожай, якому б заздрив увесь світ», — наголошує військовослужбовець Анатолій.

Як і раніше, все оснащення купували за заявками самих бійців. Майор Євген підкреслює: кожна річ тут буде дуже помічною на фронті.

«Це нам усе потрібно — «мавіки», акумулятори до них, безшумні станції, зарядні станції. Тепловізори. Це теж як витратний матеріал. Хлопці не завжди встигають забрати із собою. Бо вуличні бої на Бахмуті дуже тяжкі».

Крім цього, у переліку відправленого багато комп’ютерної техніки, зарядні станції, акумулятори та те, що дозволить використовувати отримане приладдя за максимумом.

«Ця допомога для нас є дуже актуальною. Ми висловлюємо слова вдячності людям, які долучилися до участі у даному проєкті. А також тим людям і міській владі, яка змогла це все організувати, провести. І зробити так, аби ця допомога безпосередньо надійшла до особового складу», — сказав підполковник Святослав.

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