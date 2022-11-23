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  • Філатов обговорив із мером Парижа Ідальго перспективи партнерства Дніпра з великими містами Франції

Філатов обговорив із мером Парижа Ідальго перспективи партнерства Дніпра з великими містами Франції

Сьогодні 16:42
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Мер Дніпра Борис Філатов разом із українською делегацією зустрівся з очільницею Парижа Анн Ідальго. Сторони обговорювали можливості різнобічної співпраці.

Новости Днепра про Філатов обговорив із мером Парижа Ідальго перспективи партнерства Дніпра з великими містами Франції

Зі свого боку, Філатов запропонував пані Ідальго сприяти встановленню побратимських відносин Дніпра з одним із великих міст Франції. За його словами, під час розв’язаної росією війни саме міжмуніципальне партнерство ще більше зміцнює світову підтримку України та її громад. У подальшому воно стане додатковим імпульсом у відбудові країни та співпраці міст в економічних і соціальних напрямах. Так за останні дев’ять місяців Дніпро вже уклав угоди про партнерство з містами Осака (Японія) та Кельн (Німеччина).

Новости Днепра про Філатов обговорив із мером Парижа Ідальго перспективи партнерства Дніпра з великими містами Франції

Як відомо, у Франції триває великий міжнародний Конгрес мерів, що зібрав близько 10 тис. представників міжмуніципального співробітництва з усього світу. Цьогоріч тут організували спеціальну панель, присвячену Україні. Виступаючи вчора перед її учасниками, мер Дніпра Філатов наголосив на ролі Дніпра у війні та закликав до підтримки країни цитатою з «Марсельєзи».

Новости Днепра про Філатов обговорив із мером Парижа Ідальго перспективи партнерства Дніпра з великими містами ФранціїУкраїнська

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