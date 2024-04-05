Мер Дніпра: “У мене найневдячніша робота у світі”

Нещодавно у Дніпрі відремонтували одну із ділянок аварійного водогону в приватному секторі. Труби проклали ще в 1982 році, тож за 40 років обладнання зносилося. У жителів прилеглих будинків майже ніколи не було води, через поганий тиск.
Мер Дніпра Філатов розповів, як зустрічався з мешканцями приватного сектору, де замінили трубу.
Я давно не писав на комунальні теми та про екзистенційні проблеми буття. Сьогодні напишу. Водогін у приватному секторі. Збудований у 1983 році. Увесь проіржавів. Тиску не тримає. Втрата води – до 30 відсотків.
40 років (!), сорок довбаних років, ніхто нічого з ним не робив. Ми замінили. Під час війни. Приїжджаю подивитись на перебіг робіт. Виходять громадяни.
Діалог:
«Ви неправильно закопали трубу.
– Чому?
– Ми точно знаємо. Вона взимку замерзне.
– Звідки ви точно знаєте? Ви фахівець?
– Так, у мене зять колись у «Міськводоканалі» працював.
– Що ще треба зробити?
– Насипати над трубою ще землі.
– Що ще?
– Побудувати ще одну підвищувальну насосну.
(Скипаю, як чайник)
– У вас тиск у кранах є?
– Є.
– А був до ремонту?
– Не було.
– Так на біса вам ще насосна, якщо у вас і так все працює?
– Щоб було, нам так спокійніше.
– Тобто, інакше кажучи, у вас 40 років проблеми з водою, зараз проблем немає, але ви все одно невдоволені?
– Так»
Розвертаюся до підрядника:
– Розкопуйте до дідька цю трубу.
Ремонт завершився.
– Так, Борисе Альбертовичу.
Очманілі в прямому і переносному сенсі громадяни біжать за мною до машини і кричать: “Ні, ні, все добре, нам все подобається, ми просто хотіли порадитися”.
Я втомився.У мене найневдячніша робота у світі. Я мрію про той день, коли на моє місце прийде інший, який зробить людожерів щасливими, – написав Філатов у своєму Facebook.
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