Мер Дніпра: “У мене найневдячніша робота у світі”

Мер Дніпра зізнався, що вважає свою роботу "найневдячнішою" у світі.

Нещодавно у Дніпрі відремонтували одну із ділянок аварійного водогону в приватному секторі. Труби проклали ще в 1982 році, тож за 40 років обладнання зносилося. У жителів прилеглих будинків майже ніколи не було води, через поганий тиск.

Мер Дніпра Філатов розповів, як зустрічався з мешканцями приватного сектору, де замінили трубу.

Я давно не писав на комунальні теми та про екзистенційні проблеми буття. Сьогодні напишу. Водогін у приватному секторі. Збудований у 1983 році. Увесь проіржавів. Тиску не тримає. Втрата води – до 30 відсотків.

40 років (!), сорок довбаних років, ніхто нічого з ним не робив. Ми замінили. Під час війни. Приїжджаю подивитись на перебіг робіт. Виходять громадяни.

Діалог:

«Ви неправильно закопали трубу.

– Чому?

– Ми точно знаємо. Вона взимку замерзне.

– Звідки ви точно знаєте? Ви фахівець?

– Так, у мене зять колись у «Міськводоканалі» працював.

– Що ще треба зробити?

– Насипати над трубою ще землі.

– Що ще?

– Побудувати ще одну підвищувальну насосну.

(Скипаю, як чайник)

– У вас тиск у кранах є?

– Є.

– А був до ремонту?

– Не було.

– Так на біса вам ще насосна, якщо у вас і так все працює?

– Щоб було, нам так спокійніше.

– Тобто, інакше кажучи, у вас 40 років проблеми з водою, зараз проблем немає, але ви все одно невдоволені?

– Так»

Розвертаюся до підрядника:

– Розкопуйте до дідька цю трубу.

Ремонт завершився.

– Так, Борисе Альбертовичу.

Очманілі в прямому і переносному сенсі громадяни біжать за мною до машини і кричать: “Ні, ні, все добре, нам все подобається, ми просто хотіли порадитися”.

Я втомився.У мене найневдячніша робота у світі. Я мрію про той день, коли на моє місце прийде інший, який зробить людожерів щасливими, – написав Філатов у своєму Facebook.