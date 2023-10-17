Філатов обговорив із керівником «Нафтогазу» Чернишовим прийдешній опалювальний сезон у Дніпрі

В опалювальний сезон Дніпро ввійде з газом вітчизняного виробництва.

17 жовтня мер Дніпра Борис Філатов зустрівся з головою правління «Нафтогазу» Олексієм Чернишовим. Сторони обговорили прийдешній опалювальний сезон, який у місті планують розпочати у перших числах листопада.

«Основне — Україна та Дніпро зокрема будуть з газом. І, що важливо, матимемо блакитне паливо саме вітчизняного виробництва. Зі свого боку, запевнив керівництво «Нафтогазу», що місто розраховуватиметься за теплоносій вчасно. Хоча всім зрозуміло, що фінансова ситуація у багатьох складна, а борг лише мешканців Дніпра становить близько 1,2 млрд грн», — прокоментував підсумки зустрічі Філатов, зауваживши також, що місто пропонує людям реструктуризацію заборгованості за тепло. Аби її оформити, необхідно звернутися до свого теплопостачального підприємства.

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