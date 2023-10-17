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  • Філатов обговорив із керівником «Нафтогазу» Чернишовим прийдешній опалювальний сезон у Дніпрі

Філатов обговорив із керівником «Нафтогазу» Чернишовим прийдешній опалювальний сезон у Дніпрі

Сьогодні 18:03
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В опалювальний сезон Дніпро ввійде з газом вітчизняного виробництва.

Новости Днепра про Філатов обговорив із керівником «Нафтогазу» Чернишовим прийдешній опалювальний сезон у Дніпрі

17 жовтня мер Дніпра Борис Філатов зустрівся з головою правління «Нафтогазу» Олексієм Чернишовим. Сторони обговорили прийдешній опалювальний сезон, який у місті планують розпочати у перших числах листопада.

«Основне — Україна та Дніпро зокрема будуть з газом. І, що важливо, матимемо блакитне паливо саме вітчизняного виробництва. Зі свого боку, запевнив керівництво «Нафтогазу», що місто розраховуватиметься за теплоносій вчасно. Хоча всім зрозуміло, що фінансова ситуація у багатьох складна, а борг лише мешканців Дніпра становить близько 1,2 млрд грн», — прокоментував підсумки зустрічі Філатов, зауваживши також, що місто пропонує людям реструктуризацію заборгованості за тепло. Аби її оформити, необхідно звернутися до свого теплопостачального підприємства.

Новости Днепра про Філатов обговорив із керівником «Нафтогазу» Чернишовим прийдешній опалювальний сезон у Дніпрі

Новости Днепра про Філатов обговорив із керівником «Нафтогазу» Чернишовим прийдешній опалювальний сезон у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Філатов обговорив із керівником «Нафтогазу» Чернишовим прийдешній опалювальний сезон у ДніпріРусский

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