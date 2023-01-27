Філатов на річниці створення сил ТрО «Схід»: «Дніпро багато допомагає нашим оборонцям, і продовжить це робити»

У Дніпрі відзначили першу річницю створення Регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід». У його підпорядкуванні нині 60 військових частин, які женуть російських окупантів по всій лінії фронту.

Усі місяці повномасштабної війни Дніпро системно забезпечує військових технікою, автівками та амуніцією. Такою була вказівка мера Бориса Філатова, який наголошує: ця підтримка триватиме і надалі.

«Ви знаєте, що дуже багато Дніпро допомагає не лише ТрО, а і всім Збройним Силам України. За ці страшні 11 місяців дніпряни допомогли десь на півтора мільярда гривень. Сьогодні я теж приїхав не з порожніми руками. Скажу одне: разом до Перемоги. А переможемо ми обов’язково, тому що ми — пліч-о-пліч», — сказав Борис Філатов, звертаючись до бійців. Нині від міста захисники отримали додаткові кілька десятків ноутбуків і радіостанцій спецзразка для автомобілів.

Бійці також вручили меру почесну відзнаку за підтримку сил ТрО, про яку Філатов зауважив: вона належить кожному дніпрянину.

Зі свого боку, командир 128-ї окремої бригади ТрО, полковник Олександр Водолазький зауважує: за цей рік сили тероборони відчутно зміцніли. І комплексна підтримка устаткуванням тут теж відіграє важливу роль. «Ті люди, які прийшли до нас слюсарями, інженерами, банкірами, менеджерами, зараз стали таки дійсно військовими. Професіоналами. Ми б’єм ворога. І досить успішно», — каже Олександр. І додає: у військах ТрО завжди чекають охочих служити на благо і заради Перемоги України.

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