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Філатов на річниці створення сил ТрО «Схід»: «Дніпро багато допомагає нашим оборонцям, і продовжить це робити»

Сьогодні 13:00
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У Дніпрі відзначили першу річницю створення Регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід». У його підпорядкуванні нині 60 військових частин, які женуть російських окупантів по всій лінії фронту.

Новости Днепра про Філатов на річниці створення сил ТрО «Схід»: «Дніпро багато допомагає нашим оборонцям, і продовжить це робити»

Усі місяці повномасштабної війни Дніпро системно забезпечує військових технікою, автівками та амуніцією. Такою була вказівка мера Бориса Філатова, який наголошує: ця підтримка триватиме і надалі.

«Ви знаєте, що дуже багато Дніпро допомагає не лише ТрО, а і всім Збройним Силам України. За ці страшні 11 місяців дніпряни допомогли десь на півтора мільярда гривень. Сьогодні я теж приїхав не з порожніми руками. Скажу одне: разом до Перемоги. А переможемо ми обов’язково, тому що ми — пліч-о-пліч», — сказав Борис Філатов, звертаючись до бійців. Нині від міста захисники отримали додаткові кілька десятків ноутбуків і радіостанцій спецзразка для автомобілів.

Бійці також вручили меру почесну відзнаку за підтримку сил ТрО, про яку Філатов зауважив: вона належить кожному дніпрянину.

Зі свого боку, командир 128-ї окремої бригади ТрО, полковник Олександр Водолазький зауважує: за цей рік сили тероборони відчутно зміцніли. І комплексна підтримка устаткуванням тут теж відіграє важливу роль. «Ті люди, які прийшли до нас слюсарями, інженерами, банкірами, менеджерами, зараз стали таки дійсно військовими. Професіоналами. Ми б’єм ворога. І досить успішно», — каже Олександр. І додає: у військах ТрО завжди чекають охочих служити на благо і заради Перемоги України.

Новости Днепра про Філатов на річниці створення сил ТрО «Схід»: «Дніпро багато допомагає нашим оборонцям, і продовжить це робити»Українська

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