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  • Філатов: «Дніпро зробив багато для свого захисту і тепер піклується про переселенців — бо це теж наші люди»

Філатов: «Дніпро зробив багато для свого захисту і тепер піклується про переселенців — бо це теж наші люди»

Сьогодні 12:26
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Дніпро системно підготовлений, аби дати відсіч ворожим планам. За вказівкою міського голови Бориса Філатова ще в лютому минулого року фортифікаційні споруди зводили, радячись з військовими та інженерами.

Новости Днепра про Філатов: «Дніпро зробив багато для свого захисту і тепер піклується про переселенців — бо це теж наші люди»

«Ми підготували чотири лінії оборони. Комунальна техніка Дніпра працювала на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей», — заявив Борис Філатов у коментарі «Радіо Україна», україномовній радіостанції з віщанням у Чехії.

Він також зауважив, що у Дніпрі подбали про укріплення та захист об’єктів критичної інфраструктури та енергетики. Місто робить все власним коштом — без допомоги, зокрема, обласного бюджету.

Водночас, говорячи про роль Дніпра як гуманітарного хабу в цій війні, Філатов нагадав, що в місті кількість лише офіційно зареєстрованих переселенців нині сягає 190 тисяч. Це фактично кількість населення невеликого міста.

Тим, хто через повномасштабне вторгнення росії вимушено покинув свої домівки, у Дніпрі пропонують не лише прихисток та підтримку, а й роботу.

«Ми робимо все, що ми можемо робити. Це наші люди. Нам треба їм допомагати. Це також дає поштовх економіці міста. Ми приймаємо дуже багато людей на роботу до комунальних підприємств, бо там потрібні робочі руки. Але й держава також повинна приділяти увагу ситуації з вимушеними переселенцями», — сказав Борис Філатов.

Багато інформації щодо працевлаштування для переселенців можна знайти на офіційному телеграм-каналі.

Новости Днепра про Філатов: «Дніпро зробив багато для свого захисту і тепер піклується про переселенців — бо це теж наші люди»Українська

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