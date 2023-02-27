Дніпровський дзюдоїст Данило Хлопецький виборов “бронзу” Кубку Європи

Пишаємося та бажаємо нових перемог та досягнень!

Дніпрянин Данило Хлопецький став бронзовим призером на Кубку Європи у польській Варшаві. Про це повідомляється на сторінці Федерації дзюдо Дніпропетровської області у Facebook. Медаль спортсмен виборов у ваговій категорії до 66 кг.

Як йдеться на сторінці Федерації дзюдо України, Данило впевнено виграв свою підгрупу, здобувши три перемоги у попередніх раундах, після чого поступився у півфіналі майбутньому чемпіону змагань з Франції Массону Джбілоу.

У поєдинку за “бронзу” дзюдоїст з Дніпра завдяки двум “Ваза-арі” здолав британця Міхаела Фриєра.

У змаганнях взяли участь понад 400 спортсменів з 43 країн світу, серед яких 21 представник збірної України.

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