Дивом врятувалися: у Дніпрі на ж/м Сокіл у підвалі замурували кошенят
Дивом врятувалися: у Дніпрі на ж/м Сокіл у підвалі замурували кошенят
Сьогодні 21:27
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Тепер для них шукають нову родину.
Місяць тому в одному з під’їздів багатоповерхівки на ж/м Сокіл був замурований останній лаз у підвал, в якому жила котяча родина. Як розповіли волонтери, мама-кішка опинилася зовні, малеча всередині. Чотирилапа сиділа і кликала їх біля вже неіснуючого виходу.
У кошенят майже не було шансів. Вчасно помітили замуровану дірку, вчасно отримали доступ у підвал, вчасно (хоч і не за один день) знайшли кошенят, – розповіли у Facebook-спільноті ж/м Сокіл, м. Дніпро.
Нині шість врятованих пухнастиків опинилися під опікою волонтерів. Їх пролікувати, соціалізували. І зараз вони дуже шукають свої родини.
Маленькі кото-дітки шукають своїх людей, які подарують їм любов та теплий куточок у своїй оселі. А вони, у свою чергу, подарують вам затишок, веселу компанію та безмежну вдячність! Телефон куратора: +380679812181 Галина
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