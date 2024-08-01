Дивом врятувалися: у Дніпрі на ж/м Сокіл у підвалі замурували кошенят

Тепер для них шукають нову родину.

Місяць тому в одному з під’їздів багатоповерхівки на ж/м Сокіл був замурований останній лаз у підвал, в якому жила котяча родина. Як розповіли волонтери, мама-кішка опинилася зовні, малеча всередині. Чотирилапа сиділа і кликала їх біля вже неіснуючого виходу.

У кошенят майже не було шансів. Вчасно помітили замуровану дірку, вчасно отримали доступ у підвал, вчасно (хоч і не за один день) знайшли кошенят, – розповіли у Facebook-спільноті ж/м Сокіл, м. Дніпро.

Нині шість врятованих пухнастиків опинилися під опікою волонтерів. Їх пролікувати, соціалізували. І зараз вони дуже шукають свої родини.