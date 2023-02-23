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  • Двоє дорослих та дитина згоріли живцем в палаючій автівці: фото з місця ДТП

Двоє дорослих та дитина згоріли живцем в палаючій автівці: фото з місця ДТП

Сьогодні 08:00
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На трасі біля села Новоолександрівка Дніпровського району внаслідок ДТП спалахнула машина, в якій живцем згоріли люди.

Новости Днепра про Двоє дорослих та дитина згоріли живцем в палаючій автівці: фото з місця ДТП

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Аварія сталася близько 20 години вечора 22 лютого на 193 кілометрі траси М04 “Знам’янка – Луганськ – Ізварине”.

Автомобіль “Fiat DOBLO” влетів у припарковану на узбіччі вантажівку і спалахнув. Вогонь миттєво охопив моторний відсік та перекинувся на салон автомобіля.

Після ліквідації пожежі співробітники ДСНС виявили в машині тіла двох дорослих і однієї дитини.

Правоохоронці розбираються у причинах ДТП.

Новости Днепра про Двоє дорослих та дитина згоріли живцем в палаючій автівці: фото з місця ДТП

Новости Днепра про Двоє дорослих та дитина згоріли живцем в палаючій автівці: фото з місця ДТП

Новости Днепра про Двоє дорослих та дитина згоріли живцем в палаючій автівці: фото з місця ДТП

Новости Днепра про Двоє дорослих та дитина згоріли живцем в палаючій автівці: фото з місця ДТП

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Новости Днепра про Двоє дорослих та дитина згоріли живцем в палаючій автівці: фото з місця ДТПУкраїнська Новости Днепра про Двоє дорослих та дитина згоріли живцем в палаючій автівці: фото з місця ДТПРусский

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