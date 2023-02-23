Двоє дорослих та дитина згоріли живцем в палаючій автівці: фото з місця ДТП

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.
Аварія сталася близько 20 години вечора 22 лютого на 193 кілометрі траси М04 “Знам’янка – Луганськ – Ізварине”.
Автомобіль “Fiat DOBLO” влетів у припарковану на узбіччі вантажівку і спалахнув. Вогонь миттєво охопив моторний відсік та перекинувся на салон автомобіля.
Після ліквідації пожежі співробітники ДСНС виявили в машині тіла двох дорослих і однієї дитини.
Правоохоронці розбираються у причинах ДТП.
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