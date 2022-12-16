Дуже поспішав: у Дніпрі водій зніс заправну колонку

Так, на заправці Нефтек (на вулиці Воронцова) водій настільки поспішав, що не вийняв пістолет із бензобака та почав рух. Внаслідок чого він зніс всю заправну колонку.
Хочемо нагадати дніпрянам, що важливо тримати себе в руках, не піддаватися паніці та бути уважними.
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Про це повідомили в Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради.
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