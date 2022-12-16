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Дуже поспішав: у Дніпрі водій зніс заправну колонку

Сьогодні 14:56
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Рф продовжує свій ракетний терор щодо української енергосистеми, і цей ранок на Дніпропетровщині не став винятком. Внаслідок цього, у людей знову почалася паніка, тому на АЗС стали утворюватися довжелезні черги.

Новости Днепра про Дуже поспішав: у Дніпрі водій зніс заправну колонку

Так, на заправці Нефтек (на вулиці Воронцова) водій настільки поспішав, що не вийняв пістолет із бензобака та почав рух. Внаслідок чого він зніс всю заправну колонку.

Хочемо нагадати дніпрянам, що важливо тримати себе в руках, не піддаватися паніці та бути уважними. 

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Новости Днепра про Дуже поспішав: у Дніпрі водій зніс заправну колонкуУкраїнська

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