ДТП у Павлограді: зіткнулись три авто, постраждало чотири людини, з яких двоє дітей

По прибуттю до місця події встановлено,що сталось зіткнення трьох автомобілів, а саме: «Hyundai», «Fiat» та «Honda». На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу всі травмовані самостійно покинули транспортні засоби. Внаслідок зіткнення постраждали люди в автомобілі «Fiat».
Водій 1979 року народження, пасажирка 1983 року народження та двоє дітей 2014, 2019 років народження. Працівниками екстреної медичної допомоги всіх травмованих госпіталізовано до медичного закладу міста.
Рятувальниками було відключено елементи живлення всіх автомомбілів для запобігання виникнення займання та змито паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини.
Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
Читайте також:
Автор:
У Донецькій області відбулось 70 бойових зіткнень, а українські військові…
У Дніпропетровській області «накрили» наркоугруповання, яке займалося продажем заборонених речовин…
Парк Глоби з дитинства асоціюється у багатьох із нас з…
На 173 кварталі на переході збили 63-річну жінку.