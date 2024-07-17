ДТП на Амурському мосту в Дніпрі: зіткнулися маршрутка та авто, пасажирку затисло в салоні

У середу, 17 липня, на Амурському мосту сталася ДТП. Близько 9:39 рятувальників сповістили про аварію з постраждалими. Приїхавши на місце події, надзвичайники встановили, що сталося зіткнення трьох автомобілів: маршрутного таксі «Mercedes-Benz Sprinter», а також легковиків «Nissan Rogue Sport» та «Skoda Fabia».
Пасажирку останньої автівки затисло в салоні. Рятувальники деблокували жінку з пошкодженого автомобіля, а також здійснили комплекс заходів із запобігання виникнення пожежі.
Загалом, внаслідок ДТП отримали травми 6 людей: водій та пасажирка маршрутного таксі, водій та пасажирка автомобіля «Skoda Fabia», а також два пасажири автомобіля «Nissan Rogue Sport».
П’ятеро людей в лікарні. На місці працює поліція.
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