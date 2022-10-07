Друга аварія за день: у Дніпрі біля яхт-клубу «Січ» сталася ДТП (ФОТО)

Про це повідомляє Dnepr.info.
У п’ятницю 7 жовтня, на виїзді із яхт-клубу Січ сталася ДТП. Попередньо, обійшлося без постраждалих, але машини учасників ДТП сильно понівечені. Рух на відрізку дороги ускладнено, водій побитої машини чекає на поліцію.
Нагадаємо, годиною раніше на вулиці Набережна Перемоги біля Макдональдсу сталася ДТП з мотоциклістом.
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