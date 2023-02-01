Дрони, радіостанції та інше устаткування: Дніпро продовжує забезпечувати технікою бійців на передовій

Дніпро продовжує забезпечувати військових потрібними на фронті технікою та оснащенням. Усе найнеобхідніше купують за запитами оборонців.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив: місто і надалі робитиме все необхідне для підтримки українських захисників.

«Ми продовжуємо допомагати нашим Збройним Силам. Сьогодні видали оборонцям те, що конче потрібно на фронті. Ще раз і ще раз я кажу: допомагайте нашим ЗСУ, славетній ТрО, нашим оборонцям, нашим захисникам. І разом до Перемоги!» — сказав Борис Філатов.

Захисникам на передову доправили 25 радіостанцій з комплектованням, майже десяток дронів та інше технічне устаткування.

Військовослужбовець Євген каже: у сучасній війні таке технічне забезпечення – вагома підтримка. «У цей час нам це дуже допоможе. Бо зараз війна, де більше працюють дрони, артилерія. У дуже складних умовах вони працюють. Чим більше буде дронів, тим краще», — наголошує український захисник.

Українська

Автор: