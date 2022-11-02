Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)

Учора на Дніпропетровщині піротехніки знешкодили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55, які напередодні збили українські військові.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Небезпечні залишки рятувальники виявили в полі та на відкритій території.

Загалом з початку повномасштабної війни піротехніки ДСНС знищили у Дніпропетровській області майже 6 тис ворожих боєприпасів.

Увага! Якщо ви побачили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а відразу телефонуйте на лінію “101” або “102”.

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