Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Небезпечні залишки рятувальники виявили в полі та на відкритій території.
Загалом з початку повномасштабної війни піротехніки ДСНС знищили у Дніпропетровській області майже 6 тис ворожих боєприпасів.
Увага! Якщо ви побачили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а відразу телефонуйте на лінію “101” або “102”.
Читайте також:
Автор:
У Тернівці 41-річний чоловік завдав 38-річному знайомому удар ножем у…
Буду - не буду.
Важлива інформація.
Сьогодні, 2 листопада, о 01:24 на лінію «101» повідомили про…