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  • Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)

Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)

Сьогодні 17:39
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Учора на Дніпропетровщині піротехніки знешкодили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55, які напередодні збили українські військові.

Новости Днепра про Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Небезпечні залишки рятувальники виявили в полі та на відкритій території.

Новости Днепра про Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)

Новости Днепра про Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)

Загалом з початку повномасштабної війни піротехніки ДСНС знищили у Дніпропетровській області майже 6 тис ворожих боєприпасів.

Новости Днепра про Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)

Новости Днепра про Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)

Увага! Якщо ви побачили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а відразу телефонуйте на лінію “101” або “102”.

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Новости Днепра про Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)Українська Новости Днепра про Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)Русский

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