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Допоможіть: у Дніпрі розшукують 41-річного чоловіка

Сьогодні 13:48
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У Дніпрі розшукують 41-річного Бориса Михайлова.

Новости Днепра про Допоможіть: у Дніпрі розшукують 41-річного чоловіка

12 жовтня чоловік пішов на роботу та зник. Останній раз його бачили учора о 7:05.

Про це повідомляє “Інформатор“.

Прикмети: зріст приблизно 180 см, середньої статури.

Був одягнений: сірий светр, куртка-піджак, чорні штани, чорні кросівки. Мав при собі сумку.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номером (097) 188-34-82 або на лінію “102”.

Будь-яка інформація може бути корисною.

Новости Днепра про Допоможіть: у Дніпрі розшукують 41-річного чоловіка

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