Допоможіть: у Дніпрі розшукують 41-річного чоловіка

12 жовтня чоловік пішов на роботу та зник. Останній раз його бачили учора о 7:05.
Про це повідомляє “Інформатор“.
Прикмети: зріст приблизно 180 см, середньої статури.
Був одягнений: сірий светр, куртка-піджак, чорні штани, чорні кросівки. Мав при собі сумку.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номером (097) 188-34-82 або на лінію “102”.
Будь-яка інформація може бути корисною.
Читайте також:
Автор:
Національний банк України з 1 січня поступово вилучатиме з обігу…
Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.
У Парижі українці влаштували акцію на підтримку Нікополя.
У ніч на 13 жовтня росіяни знову обстрілювали Нікополь.