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Допоможіть знайти: у Новомосковську два місяці шукають зниклого чоловіка

Сьогодні 21:15
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Новомосковську два місяці шукають зниклого 56-річного Миколу Красія.

Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Новомосковську два місяці шукають зниклого чоловіка

Микола пішов з дому 8 квітня та до сьогоднішнього дня не повернувся. Відомо, що чоловік мав намір їхати до Дніпра у напрямку автовокзалу.

Прикмети: на вигляд 50-60 років, зріст 160 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, лобні залисини, очі карі.

Якщо Ви маєте будь-яку інформацію про місце перебування Миколи Красія, просимо повідомити до Новомосковського районного відділу поліції за телефонами 102, (050) 949 63 10, (067) 157-38-84.

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