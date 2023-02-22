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  • Допомога у 2 млн грн: мерія Дніпра затвердила порядок виплат постраждалим будинку на Перемозі

Допомога у 2 млн грн: мерія Дніпра затвердила порядок виплат постраждалим будинку на Перемозі

Сьогодні 14:27
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22 лютого під час 34-ї чергової сесії міськради було ухвалено порядок виплат матеріальної допомоги постраждалим внаслідок влучання російської ракети Х-22 у будинок № 118 на вулиці Набережна Перемоги.

Новости Днепра про Допомога у 2 млн грн: мерія Дніпра затвердила порядок виплат постраждалим будинку на Перемозі

Це дозволяє місту почати виплачувати людям об’єднану суму — 1 млн з міського бюджету та ще один із обласної субвенції. Раніше про це заявляв мер Дніпра Борис Філатов. Перші виплати планують почати вже наступного тижня.

Максимальну суму фінансової підтримки нададуть тим, чиє житло було зруйноване повністю. Ніні це 63 квартири.

Для ще 61-ї оселі наразі проводяться додаткові обстеження, які допоможуть визначити — чи можливе їхнє відновлення. Якщо експерти ухвалять рішення про демонтаж, власникам також виплатять по 2 млн грн. Решті пожильців місто допоможе з відбудовою та ремонтом.

Як відомо, у Дніпрі всі, хто зазнав збитків від ракетних атак рф, можуть звернутися за необхідною підтримкою до райадміністрацій. Там допоможуть з оформленням документів на грошові виплати. Далі разом із висновками комісії, що актує руйнування, усе передадуть до департаменту соцзахисту мерії. Уже через нього людям виплачують кошти.

Новости Днепра про Допомога у 2 млн грн: мерія Дніпра затвердила порядок виплат постраждалим будинку на ПеремозіУкраїнська

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