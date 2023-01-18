Доля ще однієї дитини невідома: ДСНС про наслідки авіакатастрофи в Броварах, де загинув міністр МВС

За словами надзвичайників, станом на 14 годину відомо про 17 загиблих осіб. Серед них 4 дитини. 9 – люди які були на борту.
Травмовано 25 осіб, з них 11 – діти. Усі вони в лікарні. Наразі тривають пошукові роботи, тому що доля однієї дитини досі не відома.
Нагадаємо, зранку 18 січня в Броварах на Київщині гелікоптер впав поблизу дитячого садочку. У поліції повідомили, що на борту перебував міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Всі вони летіли у відрядження в одну із гарячих точок.
Мешканці міста почали приносити до місця трагедії іграшки.
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На Київщині зранку поблизу дитсадка впав гвинтокрил.