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Доля ще однієї дитини невідома: ДСНС про наслідки авіакатастрофи в Броварах, де загинув міністр МВС

Сьогодні 14:58
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У ДСНС розповіли перші подробиці про наслідки авіакатастрофи з гелікоптером, в якому летів міністр МВС Монастирський.

Новости Днепра про Доля ще однієї дитини невідома: ДСНС про наслідки авіакатастрофи в Броварах, де загинув міністр МВС

За словами надзвичайників, станом на 14 годину відомо про 17 загиблих осіб. Серед них 4 дитини. 9 – люди які були на борту.

Травмовано 25 осіб, з них 11 – діти. Усі вони в лікарні. Наразі тривають пошукові роботи, тому що доля однієї дитини досі не відома.

Нагадаємо, зранку 18 січня в Броварах на Київщині гелікоптер впав поблизу дитячого садочку. У поліції повідомили, що на борту перебував міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Всі вони летіли у відрядження в одну із гарячих точок. 

Мешканці міста почали приносити до місця трагедії іграшки. 

Новости Днепра про Доля ще однієї дитини невідома: ДСНС про наслідки авіакатастрофи в Броварах, де загинув міністр МВС

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Новости Днепра про Доля ще однієї дитини невідома: ДСНС про наслідки авіакатастрофи в Броварах, де загинув міністр МВСУкраїнська

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