Дніпрянин Микита Тульских став бронзовим призером Кубка Європи з дзюдо

У Ризі закінчився Кубок Європи з дзюдо серед кадетів, спортсменів не старше за 18 років. На цих змаганнях дніпрянин Микита Тульских виборов бронзу у ваговій категорії понад 90 кг.
Загалом кадетська збірна України виборола три золота, чотири срібла, вісім бронзових нагород і посіла перше місце в медальному заліку змагань.
Вітаємо спортсменів із високими результатами!
Джерело: Дніпро TV
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