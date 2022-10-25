Дніпрянин Микита Тульских став бронзовим призером Кубка Європи з дзюдо

Про це йдеться у повідомленні Дніпровської міської ради.

У Ризі закінчився Кубок Європи з дзюдо серед кадетів, спортсменів не старше за 18 років. На цих змаганнях дніпрянин Микита Тульских виборов бронзу у ваговій категорії понад 90 кг.

Загалом кадетська збірна України виборола три золота, чотири срібла, вісім бронзових нагород і посіла перше місце в медальному заліку змагань.

Вітаємо спортсменів із високими результатами!

Джерело: Дніпро TV

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