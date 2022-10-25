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Дніпрянин Микита Тульских став бронзовим призером Кубка Європи з дзюдо

Сьогодні 08:00
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Про це йдеться у повідомленні Дніпровської міської ради.

Новости Днепра про Дніпрянин Микита Тульских став бронзовим призером Кубка Європи з дзюдо

У Ризі закінчився Кубок Європи з дзюдо серед кадетів, спортсменів не старше за 18 років. На цих змаганнях дніпрянин Микита Тульских виборов бронзу у ваговій категорії понад 90 кг. 

Новости Днепра про Дніпрянин Микита Тульских став бронзовим призером Кубка Європи з дзюдо

Загалом кадетська збірна України виборола три золота, чотири срібла, вісім бронзових нагород і посіла перше місце в медальному заліку змагань.

Новости Днепра про Дніпрянин Микита Тульских став бронзовим призером Кубка Європи з дзюдо

Вітаємо спортсменів із високими результатами!

                                                                                                                                             Джерело: Дніпро TV

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Новости Днепра про Дніпрянин Микита Тульских став бронзовим призером Кубка Європи з дзюдоУкраїнська Новости Днепра про Дніпрянин Микита Тульских став бронзовим призером Кубка Європи з дзюдоРусский

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