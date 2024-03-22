Дніпряни передали захисникам 400 одиниць різного виду оргтехніки та обладнання

Разом - до Перемоги!

Дніпро продовжує лідирувати з підтримки Сил оборони. Місто постійно доправляє на фронт великі партії допомоги. Цього разу захисникам передали 400 одиниць техніки, обладнання тощо на загальну суму – майже 7 млн грн.

«Йдеться про 80 FPV-дронів, 138 ноутбуків, 30 планшетів, 87 багатофункціональних пристроїв (ксероксів), 16 портативних зарядних станцій. А ще ручні тепловізійні монокуляри, персональні комп’ютери, кабельну продукцію, захисні бокси для радіостанцій. Ці засоби допоможуть нашим героям виконувати завдання, зокрема й бойові. Наближаємо нашу перемогу разом!» — сказав заступник міського голови із цифрової трансформації Костянтин Цепенніков.

«Сьогодні отримали багатофункціональні пристрої. У війську також існує документообіг. Тому така оргтехніка дуже нам потрібна у роботі. Раніше від громади Дніпра отримали FPV-дрони. Вони файно працюють і приносять «подаруночки» супротивнику. Дякуємо за таку поміч і підтримку», – підкреслив військовий з позивним «Луциус».

Підрозділ військового із позивним «Шева» отримав FPV-дрони.

«Там, де піхота не може дістатися, це роблять ці чудові «пташки». Нашому підрозділу вони вкрай потрібні, тому безмежна вдячність за надане», — додав військовий.

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