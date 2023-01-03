Дніпряни, будьте готові: календар магнітних бур на січень 2023

Так, у січні будуть дві хвилі магнітних бур: середньої та слабкої інтенсивності.
Перша хвиля відбудеться на початку січня, з 3 до 5 числа. Друга хвиля очікується з 10 до 12 січня.
Вплив магнітних бур на здоров’я
Магнітні бурі по-різному впливають на людей. Найбільш схильні до їхнього впливу метеочутливі, літні люди і володарі хронічних захворювань.
Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль, запаморочення, нудота і блювота, підвищений артеріальний тиск, біль в серці і суглобах, втома, безсоння.
Існують нескладні правила, дотримання яких значно поліпшить самопочуття в дні магнітних бур:
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі патрульні врятували дівчину, яка хотіла скоїти самогубство.
Щоб отримати у Дніпрі закордонний паспорт – потрібно чекати місяць…
У Дніпрі чоловік розбещував школярку.
У Кривому Розі на одній із заправок почався скандал через…