Дніпряни, будьте готові: календар магнітних бур на січень 2023

На початку 2023 року геомагнітна активність буде не значною, але все одно до цього треба підготуватися.

Так, у січні будуть дві хвилі магнітних бур: середньої та слабкої інтенсивності.

Перша хвиля відбудеться на початку січня, з 3 до 5 числа. Друга хвиля очікується з 10 до 12 січня.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Магнітні бурі по-різному впливають на людей. Найбільш схильні до їхнього впливу метеочутливі, літні люди і володарі хронічних захворювань.

Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль, запаморочення, нудота і блювота, підвищений артеріальний тиск, біль в серці і суглобах, втома, безсоння.

Існують нескладні правила, дотримання яких значно поліпшить самопочуття в дні магнітних бур:

пийте більше води, а також трав’яного і рослинного чаю;

відмовтеся від сигарет, кави, алкоголю та енергетиків;

частіше бувайте на свіжому повітрі і регулярно провітрюйте кімнату навіть взимку;

їжте менше жирної, смаженої і гострої їжі, а також фастфуду;

лягайте спати в один і той же час, а також спіть не менше 7 годин на добу;

постарайтеся менше нервувати і рідше читати новини.

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