Дніпрянка Анастасія Кондратьєва здобула «золото» Чемпіонату України з повітряної гімнастики

Другокурсниця юридичного факультету ДНУ Анастасія Кондратьєва перемогла на Відкритому чемпіонаті України з повітряної гімнастики AERIAL CHAMP SPRING CUP 2023.Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ДНУ.
Сезонні кваліфікаційні змагання Весняного кубку Чемпіонату України 2023 проходили у Дніпрі за організаційної підтримки Федерації повітряної гімнастики України і зібрали рекордну кількість учасників – понад 450 спортсменів із 29 міст України.
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