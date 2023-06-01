Дніпрянка Анастасія Кондратьєва здобула «золото» Чемпіонату України з повітряної гімнастики

Студентка ДНУ посіла перше місце в категорії «Молодь» (18-35 років).

Другокурсниця юридичного факультету ДНУ Анастасія Кондратьєва перемогла на Відкритому чемпіонаті України з повітряної гімнастики AERIAL CHAMP SPRING CUP 2023.Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ДНУ.

Сезонні кваліфікаційні змагання Весняного кубку Чемпіонату України 2023 проходили у Дніпрі за організаційної підтримки Федерації повітряної гімнастики України і зібрали рекордну кількість учасників – понад 450 спортсменів із 29 міст України.

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