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Дніпровське підприємство спонсорувало окупаційну владу на Херсонщині

Сьогодні 17:26
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Агропідприємство з Дніпропетровської області співпрацювало з окупантами

Новости Днепра про Дніпровське підприємство спонсорувало окупаційну владу на Херсонщині

Як повідомили в СБУ, одне із дніпровських агропромислових підприємств мало виробничі потужності на Херсонщині. Після того, як цю територію окупували росіяни, підприємець співпрацював з так званою владою Херсону.

Підприємство виробляло товари на непідконтрольних Україні територіях, після чого продавало їх на окупованих Херсонщині та в Криму. 

Зазначається, що вироблялося декілька тонн продукції щомісячно. Зароблені кошти йшли на утримання особового складу російської армії. А техніку підприємства використовували для будівництва фортифікаційних споруд.

Під час обшуків правоохоронці вилучити техніку та документацію, яка є доказами співпраці з ворогом.

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Новости Днепра про Дніпровське підприємство спонсорувало окупаційну владу на ХерсонщиніУкраїнська

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