Дніпропетровщина у вогні: за минулу добу в області згоріло 46 га сухостою

На Дніпропетровщині згоріло 46 гектарів сухостою.

Про це повідомили в ДСНС.

Так, тільки за минулу добу ліквідовано 48 загорань на відкритих територіях. Загалом, вогонь знищив 46 гектарів сухостою.

Горіння сухої трави були зафіксовані у місті Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Новомосковськ та у Дніпровському, Кам’янському, Криворізькому, Новомосковському, Нікопольському та Синельниківському районах. За словами рятувальників, більшість пожеж на відкритих територіях стається через необережне поводження з вогнем саме людей.

Попри заборону, громадяни спалюють суху траву та сміття, але не розуміють, що це може завдати значної шкоди навколишньому середовищу, – зазначили в ДСНС. Пожежі в екосистемах спричиняють тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житловий сектор. Під час пожеж гинуть тварини та плазуни, руйнуються гнізда птахів. Зокрема, у п’ятницю пожежники врятували зайчика, який день не згорів живцем.

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