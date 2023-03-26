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  • Дніпропетровщина у вогні: за минулу добу в області згоріло 46 га сухостою

Дніпропетровщина у вогні: за минулу добу в області згоріло 46 га сухостою

Сьогодні 15:45
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На Дніпропетровщині згоріло 46 гектарів сухостою.

Новости Днепра про Дніпропетровщина у вогні: за минулу добу в області згоріло 46 га сухостою

Про це повідомили в ДСНС. 

Так, тільки за минулу добу ліквідовано 48 загорань на відкритих територіях. Загалом, вогонь знищив 46 гектарів сухостою.
 
Горіння сухої трави були зафіксовані у місті Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Новомосковськ та у Дніпровському, Кам’янському, Криворізькому, Новомосковському, Нікопольському та Синельниківському районах.
 
За словами рятувальників, більшість пожеж на відкритих територіях стається через необережне поводження з вогнем саме людей.
 
Попри заборону, громадяни спалюють суху траву та сміття, але не розуміють, що це може завдати значної шкоди навколишньому середовищу, – зазначили в ДСНС.
Пожежі в екосистемах спричиняють тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житловий сектор. Під час пожеж гинуть тварини та плазуни, руйнуються гнізда птахів. Зокрема, у п’ятницю пожежники врятували зайчика, який день не згорів живцем. 
 

Новости Днепра про Дніпропетровщина у вогні: за минулу добу в області згоріло 46 га сухостою

Новости Днепра про Дніпропетровщина у вогні: за минулу добу в області згоріло 46 га сухостою

Новости Днепра про Дніпропетровщина у вогні: за минулу добу в області згоріло 46 га сухостою

Новости Днепра про Дніпропетровщина у вогні: за минулу добу в області згоріло 46 га сухостою

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Новости Днепра про Дніпропетровщина у вогні: за минулу добу в області згоріло 46 га сухостоюУкраїнська

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