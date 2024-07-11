Дніпропетровщина серед лідерів областей з найбільшою кількістю пропозицій роботи

Дніпропетровська область потрапила в ТОП областей, де найбільше пропонують роботу.

За кількістю вакансій Дніпропетровщина посіла друге місце серед інших областей. У лідерах також Київська область — 1 місце, Львівська — на третьому місці, Одеська область — 4 місце, Івано-Франківська область — 5 місце.

Про це повідомили в Інспеції з питань праці та зайнятості населення.

“Кількість вакансій у перший місяць літа знизилася на 2 %, однак залишається на позначці понад 110 тисяч. І це тільки результати розміщених пропозицій роботи на платформі Work.ua – 110 922 вакансії. Дніпропетровщина не полишає друге місце. Роботи у нас не стало менше, але і не більше. Кількість пропозицій в нашій області залишається на рівні травня”, – йдеться у повідомленні.

Там також додали, що п’ятірка регіонів лідерів за кількістю вакансій у червні змінилася. Через ситуацію на фронті вибула Харківщина. Кількість пропозицій роботи у Харківській області за місяць зменшилася на 7%.

Натомість побільшало роботи в Івано-Франківській +5%, Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській по +2% областях.

Найбільш-затребуваними серед працівників залишаються освітяни та юристи.

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