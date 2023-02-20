Дніпро вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні

Зранку 20 лютого у Дніпрі, на Алеї героїв, провели церемонію вшанування загиблих активістів Революції Гідності.

У пам’ять про Героїв Небесної Сотні – хвилина мовчання. До брил, на яких увічнено імена та обличчя українських оборонців, поклали квіти.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив: місто берегтиме пам’ять про героїв — людей різного віку та різних національностей, які стали на захист свободи та демократії України. Він також згадав, що одним із перших вбитих тоді став мешканець Дніпропетровщини Сергій Нігоян, який був вірменом за походженням. «Будемо гідні пам’яті цих людей. Будемо пам’ятати їх завжди, тому що ця війна почалася тоді — на Майдані. І ці люди виборювали свободу та незалежність нашої держави. Уже тоді було зрозуміло, що це початок російської агресії проти нашої країни. Тому вшануємо пам’ять Героїв Небесної Сотні. І разом пліч-о-пліч будемо і далі захищати нашу Батьківщину від російської навали», — наголосив Філатов.

Зі свого боку голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак додав, що боротьба Героїв Небесної Сотні змінила всіх українців: «Ці люди віддали найдорожче, що у них було — своє життя. За віру в наше майбутнє і за наш самостійний вибір руху вперед нашої країни». Водночас голова облради Микола Лукашук висловив переконання, що герої Революції Гідності вчергове довели: українці завжди готові боротися за власне майбутнє навіть із абсолютним злом. «Ця боротьба триває донині. Ми захищатимемо свій дім і свою землю до Перемоги, пам’ятаючи ціну свободи. Вічна шана і честь Героям Небесної Сотні!» — сказав він.

Дніпряни, які також прийшли цього дня до Алеї героїв, висловлюють єдину думку: і місто, і вся країна далі незламно протистоятимуть ворогові — заради пам’яті про всіх полеглих героїв і для вільного майбутнього наступних поколінь українців.

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