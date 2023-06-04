Дніпро вшановує памʼять дітей, яких під час війни в Україні вбила рф

У дворі 118-го будинку на Перемозі, де 14 січня чергова російська ракета забрала життя 46 людей, на одному з дерев розвісили символічні дзвіночки — як згадку про дитячі голоси, які вже ніколи не пролунають.
«Кожне вкрадене життя, кожна поламана доля — це наші спільні трагедії. Та найжахливіше, коли гинуть діти.
За 9 років цієї війни ми бачили вже багато цинічних обстрілів і мерзенних атак росіян. Звикнути до цього неможливо. Але цей біль можна і потрібно конвертувати в невтомну роботу заради справедливої помсти ворогу. І Української Перемоги — заради вільного майбутнього мільйонів дітей», — сказав мер Дніпра Борис Філатов.
Водночас керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в області за війну загинули 17 дітей, ще 70 скалічили ворожі удари: «Це рана, яка не загоїться ніколи. Це найстрашніші злочини окупантів, які не мають строку давності».
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