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Дніпро вшановує памʼять дітей, яких під час війни в Україні вбила рф

Сьогодні 14:27
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Зранку 4 червня, в День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України, у Дніпрі провели меморіальний захід.

Новости Днепра про Дніпро вшановує памʼять дітей, яких під час війни в Україні вбила рф

У дворі 118-го будинку на Перемозі, де 14 січня чергова російська ракета забрала життя 46 людей, на одному з дерев розвісили символічні дзвіночки — як згадку про дитячі голоси, які вже ніколи не пролунають.

«Кожне вкрадене життя, кожна поламана доля — це наші спільні трагедії. Та найжахливіше, коли гинуть діти.
За 9 років цієї війни ми бачили вже багато цинічних обстрілів і мерзенних атак росіян. Звикнути до цього неможливо. Але цей біль можна і потрібно конвертувати в невтомну роботу заради справедливої помсти ворогу. І Української Перемоги — заради вільного майбутнього мільйонів дітей», — сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Водночас керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в області за війну загинули 17 дітей, ще 70 скалічили ворожі удари: «Це рана, яка не загоїться ніколи. Це найстрашніші злочини окупантів, які не мають строку давності».

Новости Днепра про Дніпро вшановує памʼять дітей, яких під час війни в Україні вбила рфУкраїнська Новости Днепра про Дніпро вшановує памʼять дітей, яких під час війни в Україні вбила рфРусский

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