Дніпро та Гранд-Репідс (США) офіційно оголосили про дружбу між містами

Напередодні в американському місті Гранд-Репідс, що у штаті Мічиган, на щорічному святі міст-побратимів було оголошено про альянс Міста Дружби з Дніпром.

Це важливий статус, що є відправною точкою перед встановленням побратимських відносин. Раніше цю подію жваво анонсували медіа Західного Мічигану.

«Це додає так багатого різноманіття в нашу власну спільноту, і це справді підвищує наше зобов’язання бути всеосяжною, гостинною спільнотою для всіх», – цитує слова пані мера Гранд-Репідс Розалін Блісс американський канал «FOX17».

Традиційна для цього міста подія зібрала також представників спільнот різних міст-партнерів Гранд-Репідсу.

«У цій війні наші найпотужніші обладунки — це боже благословення і щирі друзі. Це те, що зміцнює нас. Це те, що веде нас до Перемоги вільного світу над темним середньовічним злом. Дякуємо, що стоїте на боці світла разом з Україною і нашим Дніпром», — наголосив мер Дніпра Борис Філатов у своєму відеозверненні, яке показали присутнім.

На знак підтримки Дніпра та всієї країни до церемонії додали й український колорит. «Це надихає місцеву спільноту. Допомагає їм почуватися як вдома», — зауважив представник української громади Олександр Коваленко.

Нагадаємо, перші кроки до зміцнення відносин між двома містами зробили ще рік тому. Тоді очільниця Гранд-Репідс пані Блісс та мер Дніпра Борис Філатов провели спільну відеоконференцію та окреслили плани подальшої роботи.

Як відомо, Гранд-Репідс є містом, де було засновано відому компанію «Amway». Також звідти родом посолка США в Україні Бріджит Брінк. Як і решта світової спільноти, вони уважно стежать за подіями, що переживає Україна (та Дніпро зокрема) під час війни, розв’язаної рф.

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