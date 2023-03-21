Дніпро продовжує системно забезпечувати необхідним бійців на передовій

Дніпро продовжує забезпечувати українських оборонців усім необхідним. Нещодавно на фронт відправили чергові вантажівки високої прохідності. Тепер бійці отримали нову партію техніки, яка нині вже на передовій.
«Дніпро і далі допомагатиме Збройним Силам України. Щоразу я закликаю всіх також приєднуватися до ініціатив міської ради. Щоб хто як міг допомагав нашим оборонцям у справах захисту української держави», — зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.
Так бійці отримали п’ять антидронових рушниць вітчизняного виробництва, понад 60 комплектів радіостанцій і більше ніж 130 одиниць різної комп’ютерної техніки. Серед неї, зокрема, планшети зі спеціальним програмним забезпеченням та ноутбуки.
Військовослужбовець Андрій наголошує: усе це устаткування на фронті має важливе значення.
«Планшети потрібні арті, ППО, розвідці. Загалом комп’ютерна техніка використовується для нагальних потреб. Без ноутбуків нема зараз війни. А радійки — це зв’язок, це життя», — сказав боєць.
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