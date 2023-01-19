Дніпро повертається до стабілізаційних відключень: де подивитися графіки

Тому до 24:00 19 січня регіон повертається до графіків стабілізаційних відключень.
Подивитися, коли світло можуть вимкнути у вас вдома, можна тут.
Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! – зазначають фахівці ДТЕК.
Якщо ви клієнт Центральної енергетичної компанії, перевіряйте ймовірність відключень тут.
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