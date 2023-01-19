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Дніпро повертається до стабілізаційних відключень: де подивитися графіки

Сьогодні 15:10
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Сьогодні пообіді НЕК "Укренерго" збільшила ліміти споживання електроенергії для Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Дніпро повертається до стабілізаційних відключень: де подивитися графіки

Тому до 24:00 19 січня регіон повертається до графіків стабілізаційних відключень.

Подивитися, коли світло можуть вимкнути у вас вдома, можна тут.

Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! – зазначають фахівці ДТЕК.

Якщо ви клієнт Центральної енергетичної компанії, перевіряйте ймовірність відключень тут.

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Новости Днепра про Дніпро повертається до стабілізаційних відключень: де подивитися графікиУкраїнська

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