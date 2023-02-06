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Дніпро отримав від німецького міста п’ять великих комфортних автобусів

Сьогодні 17:00
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Дніпро робить усе, аби життя в місті залишалося комфортним — наскільки це можливо в умовах викликів війни і постійного терору росіян.

Новости Днепра про Дніпро отримав від німецького міста п’ять великих комфортних автобусів

Нормальна робота транспорту є одним із пріоритетів, на яких наголошує мер Борис Філатов. Після того, як одна з російських ракет знищила більше ніж сотню одиниць транспорту, Дніпро відновив і далі зміцнює комунальні автобусні перевезення. Нині до цього автопарку додалися ще 5 великих автобусів, які передало місто-побратим Кельн. «Це дуже великі автобуси, які можуть перевозити більше ніж 160 пасажирів. Вони в гарному стані. Хочу окремо ще раз подякувати всім мешканцям міста Кельна, а також особливі слова подяки меру Кельна, пані Генрієтті Рекер», — сказав Філатов, зауваживши, що раніше це німецьке місто також підтримало Дніпро генераторами, машинами швидкої допомоги та обладнанням для рятувальників.

Загалом Дніпро має вже 44 міські автобуси. Серед них ті, що передали Київ, Вінниця, Рівненщина, а також машини, придбані приватними підприємцями. За словами керівника автоколони В’ячеслава Павленка, це дає можливість збалансувати кількість транспорту на дорогах, коли через ситуацію з електроенергією в країні тролейбуси і трамваї не мають змоги працювати.

Автобуси з Кельна вийдуть на лінії до кінця місяця — одразу після проведення техогляду і оформлення необхідних документів. Їх поставлять на найбільш затребувані міські маршрути, де багато пасажирів. Водій Олександр Боженов, який брав участь в перевезенні цих автобусів до Дніпра, їхньою якістю задоволений: «Вони комфортні, теплі, тихі та м’які. Їхній стан дуже гарний. Проїхали ми тисячу кілометрів без зупинок».

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