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Дніпро доєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

Сьогодні 15:43
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Дніпро доєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який щорічно проводить Українське радіо до Дня української писемності.

Новости Днепра про Дніпро доєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

Вже четвертий рік поспіль його пишуть учасники соціального проєкту «Університет третього віку», школярі, студенти та викладачі навчальних закладів. Цьогоріч до них приєднались переселенці та представники Луганського обласного молодіжного центру.

Новости Днепра про Дніпро доєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

«Захід проводився у безпечних умовах. Попри сирени та змоги країни-агресорки завадити нам, ми згуртувались та приділили увагу українській мові», – зазначив заступник директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання ДМР Сергій Луденський.

Новости Днепра про Дніпро доєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

Зі свого боку голова Молодіжної ради Дніпра Рафаель Кіжнер додав: «Зазвичай ми проводили такі диктанти як у великих приміщень, так і просто неба. У них брали участь понад 1000 людей. А сьогодні ми вперше проводимо цей радіодиктант під звук повітряної тривоги у тимчасовому укритті».

Новости Днепра про Дніпро доєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

До диктанту доєдналось близько 140 людей, з них 40 – представники Університету третього віку.

Новости Днепра про Дніпро доєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

«Цього року представники УТВ пишуть радіодиктант на трьох локаціях у Дніпрі. На одній з них ми вирішили обʼєднати молодь та представників елегантного віку. Єднання поколінь – це прекрасна ідея, адже таким чином вони можуть мінятись досвідом та більше спілкуватись», – зазначила головна спеціалістка управління з питань розвитку соціального захисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР Вікторія Дерець.

Новости Днепра про Дніпро доєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

До диктанту долучився представник молоді Тимофій Сторожко:

«Тема диктанту «Мій дім» взяла за душу, бо є сьогодні ключовою для нашої країни. Мені сподобалось, що нас обʼєднали з представниками елегантного віку, ми дуже згуртувались та приємно провели час».

Новости Днепра про Дніпро доєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

Представниця Університету третього віку Галина Семенівна також додала:

«Молодь – це наше майбутнє, це наші діти, заради чого ми живемо на цьому світі, тож, на мою думку, гарно, що місто нас поєднує з молоддю».

Новости Днепра про Дніпро доєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

Новости Днепра про Дніпро доєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдностіУкраїнська

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