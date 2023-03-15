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  • Дніпро доправив військовим на передову чергову партію вантажівок високої прохідності

Дніпро доправив військовим на передову чергову партію вантажівок високої прохідності

Сьогодні 13:00
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Дніпро продовжує забезпечувати українських захисників необхідною технікою та оснащенням.

Новости Днепра про Дніпро доправив військовим на передову чергову партію вантажівок високої прохідності

Місто купує все за запитом самих оборонців. Одним з пріоритетів у цьому переліку є автомобілі — як маневрові легковики, так і великі машини. Нині на фронт відправили ще 9 вантажівок високої прохідності. 

Новости Днепра про Дніпро доправив військовим на передову чергову партію вантажівок високої прохідності

«Ці вантажівки дуже потрібні на лінії фронту. Хлопці дуже просять, щоб ми їх придбали якомога більше. Щоразу я кажу: давайте допомагати. Слова подяки хочу сказати нашим містянам, всім платникам податків. Бо ці вантажівки придбані коштом територіальної громади. Разом до Перемоги!» — наголосив мер Дніпра Борис Філатов. 

Як і попередні партії, машини придбали у Франції. У них економічний дизельний двигун. Кожна така вантажівка здатна перевозити понад 2 тонни необхідного — розміщуючи в середині як вантажі, так і людей. Це саме те, що потрібно зараз — в умовах весняного потепління в полях, наголошують бійці. 

«Ці машини зарекомендували себе як потужні автомобілі, здатні перевозити вантажі, виконувати спеціальні завдання, надавати технічну допомогу іншим машинам — завдяки своїй прохідності. Зараз також виникає потреба у професійних водіях-механіках, водіях-електриках, просто водіях, здатних експлуатувати спеціальні транспортні засоби. Тому всіх охочих приєднатися до лав ЗСУ ми запрошуємо до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки», — зауважив військовослужбовець Сергій.

Новости Днепра про Дніпро доправив військовим на передову чергову партію вантажівок високої прохідностіУкраїнська

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