Дніпро доправив військовим на передову чергову партію вантажівок високої прохідності

Дніпро продовжує забезпечувати українських захисників необхідною технікою та оснащенням.

Місто купує все за запитом самих оборонців. Одним з пріоритетів у цьому переліку є автомобілі — як маневрові легковики, так і великі машини. Нині на фронт відправили ще 9 вантажівок високої прохідності.

«Ці вантажівки дуже потрібні на лінії фронту. Хлопці дуже просять, щоб ми їх придбали якомога більше. Щоразу я кажу: давайте допомагати. Слова подяки хочу сказати нашим містянам, всім платникам податків. Бо ці вантажівки придбані коштом територіальної громади. Разом до Перемоги!» — наголосив мер Дніпра Борис Філатов.

Як і попередні партії, машини придбали у Франції. У них економічний дизельний двигун. Кожна така вантажівка здатна перевозити понад 2 тонни необхідного — розміщуючи в середині як вантажі, так і людей. Це саме те, що потрібно зараз — в умовах весняного потепління в полях, наголошують бійці.

«Ці машини зарекомендували себе як потужні автомобілі, здатні перевозити вантажі, виконувати спеціальні завдання, надавати технічну допомогу іншим машинам — завдяки своїй прохідності. Зараз також виникає потреба у професійних водіях-механіках, водіях-електриках, просто водіях, здатних експлуатувати спеціальні транспортні засоби. Тому всіх охочих приєднатися до лав ЗСУ ми запрошуємо до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки», — зауважив військовослужбовець Сергій.

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