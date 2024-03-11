Дніпро доправив військовим чергову партію техніки на майже 18 млн грн та уклав угоду з українським виробником систем РЕБ та РЕР, — Філатов

Разом - до перемоги!

Дніпро продовжує системно забезпечувати Сили оборони необхідною технікою та устаткуванням. 11 березня у присутності військових мер Борис Філатов підписав меморандум про співробітництво з українською компанією «КВЕРТУС», що спеціалізується на розробці й виробництві пристроїв захисту від БпЛА, а також систем радіоелектронної боротьби та розвідки. «Ми домовляємося з компанією «КВЕРТУС» працювати далі більш системно. Аби вони розуміли, що є системний замовник їхніх антидронових систем. І щоб ми могли масштабувати це та якомога більше передавати це нашим хлопцям», — зазначив Борис Філатов, наголосивши, що Дніпро і надалі комплексно забезпечуватиме військових необхідним устаткуванням.

«Уже не вперше місто закуповує наше обладнання для бійців на передову. Тож наступний крок ми вирішили скріпити меморандумом про співпрацю та подальший розвиток відносин. Думаю, інші міста братимуть приклад. Тому що нині захист міста, критичної інфраструктури і допомога бійцям — це надважливо», — додав директор компанії «КВЕРТУС» Ярослав Філімонов.

Нині військові вже отримали низку цих приладів протидії дронам. А ще — майже чотири десятки панелей відображення, більше ніж 75 комплектів радіостанцій, ретранслятор, зарядні станції та понад 230 FPV-дронів. «Дрони підходять. Ми вже їх використовували раніше і вони показали гарні результати. Є деякі моменти, які ми обговорюємо з виробником дронів, — після тестів, що проводяться безпосередньо у бойових діях», — зауважує FPV-пілот Владислав із позивним «Турист».

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