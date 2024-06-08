Дівчина, яку збили на Перемозі, знаходиться у важкому стані: розшукують свідків

У Дніпрі на проспекті Героїв збили дівчину, вона знаходиться у важкому стані.

Про це повідомляють у соцмережах близькі дівчини.

Нагадаємо, що у четвер дівчину збив водій 1996 року народження.

Постраждала лежала у калюжі крові та не рухалась. Як стало відомо, зараз вона у лікарні у важкому стані.

Рідні та близькі розшукують очевидців події, або водіїв які можуть надати відеозапис ДТП.

Друзі з Дніпра, це моя колега Настя з Дніпра, яку 5.06 збило авто біля Шкода на Перемозі, на пішоходному на переході. Дівчинка просто йшла до дому. Важко до розуміння, що ще вчора ви спілкувались, будували плани, а потім ти торкаєшся її ледь теплої руки у реанімації. Можливо є свідки додаткові та відео з камер, реєстраторів і.т.д. Це дуже важливо для родини, щоб усі процеси пройшли по всім законам. По всім питанням можете писати @luzhnyartur, – сказано у повідомленні.

Будь-яка інформація може бути корисною та допомогти у розслідуванні справи.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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