Десятки рослин знищено: на Дніпропетровщині горіла квіткова крамниця (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце оперативно прибули рятувальники. Займання локалізували о 20:35, а ліквідували о 21:16.
Вогонь знищив живі квіти, пошкодив внутрішнє облицювання стін та конструкції перекриття даху. Загальна площа пожежі склала 10 кв. м.
На щастя, люди не постраждали.
До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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