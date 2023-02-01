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  • Десятки рослин знищено: на Дніпропетровщині горіла квіткова крамниця (ФОТО)

Десятки рослин знищено: на Дніпропетровщині горіла квіткова крамниця (ФОТО)

Сьогодні 10:53
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У вівторок, 31 січня, о 20:11 на лінію "101" повідомили про пожежу в квітковому магазині на вулиці Падалка селища Покровське.

Новости Днепра про Десятки рослин знищено: на Дніпропетровщині горіла квіткова крамниця (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники. Займання локалізували о 20:35, а ліквідували о 21:16.

Вогонь знищив живі квіти, пошкодив внутрішнє облицювання стін та конструкції перекриття даху. Загальна площа пожежі склала 10 кв. м.

Новости Днепра про Десятки рослин знищено: на Дніпропетровщині горіла квіткова крамниця (ФОТО)

На щастя, люди не постраждали.

До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Десятки рослин знищено: на Дніпропетровщині горіла квіткова крамниця (ФОТО)

Новости Днепра про Десятки рослин знищено: на Дніпропетровщині горіла квіткова крамниця (ФОТО)

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Новости Днепра про Десятки рослин знищено: на Дніпропетровщині горіла квіткова крамниця (ФОТО)Українська

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