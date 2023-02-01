Десятки рослин знищено: на Дніпропетровщині горіла квіткова крамниця (ФОТО)

У вівторок, 31 січня, о 20:11 на лінію "101" повідомили про пожежу в квітковому магазині на вулиці Падалка селища Покровське.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники. Займання локалізували о 20:35, а ліквідували о 21:16.

Вогонь знищив живі квіти, пошкодив внутрішнє облицювання стін та конструкції перекриття даху. Загальна площа пожежі склала 10 кв. м.

На щастя, люди не постраждали.

До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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