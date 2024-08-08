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  • “Десь чути вибухи. Всім пох”: мер Дніпра показав, як жителі міста реагують на ворожі атаки

“Десь чути вибухи. Всім пох”: мер Дніпра показав, як жителі міста реагують на ворожі атаки

Сьогодні 12:23
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Борис Філатов показав, як жителі Дніпра реагують всі вибухи.

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У Дніпрі вдень 8 серпня лунали вибухи. Міський голова Дніпра показав, як відреагували жителі міста на ворожу атаку. Філатов зазначив, що люди спокійно очікували на перехресті зеленого сигналу світлофора. 

Прямо зараз. Фото з вікна власної автівки. Люди стоять на перехресті. Чекають зеленого сигналу світлофора. На борді красномовний напис: «Балістика. Ми відкрились у Дніпрі». Лунає повітряна тривога. Десь чути вибухи. Всім пох. У соцмережах: «Філатов, де наші бомбосховища?» (с). У мене не має відповіді, – написав Філатов. 

Щодо вибухів офіційної інформації поки що немає, але до цього Повітряні сили повідомляли про роботу ППО на Дніпропетровщині. 

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