“Десь чути вибухи. Всім пох”: мер Дніпра показав, як жителі міста реагують на ворожі атаки

Борис Філатов показав, як жителі Дніпра реагують всі вибухи.

У Дніпрі вдень 8 серпня лунали вибухи. Міський голова Дніпра показав, як відреагували жителі міста на ворожу атаку. Філатов зазначив, що люди спокійно очікували на перехресті зеленого сигналу світлофора.

Прямо зараз. Фото з вікна власної автівки. Люди стоять на перехресті. Чекають зеленого сигналу світлофора. На борді красномовний напис: «Балістика. Ми відкрились у Дніпрі». Лунає повітряна тривога. Десь чути вибухи. Всім пох. У соцмережах: «Філатов, де наші бомбосховища?» (с). У мене не має відповіді, – написав Філатов.

Щодо вибухів офіційної інформації поки що немає, але до цього Повітряні сили повідомляли про роботу ППО на Дніпропетровщині.

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