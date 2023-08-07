Чи треба проходити школярам Дніпра медогляд та приносити до школи довідку

У Дніпрі роз'яснили, чи треба медична довідка для школярів у 2023 році.

Цьогоріч школярі частково повернуться до шкіл, тому багато хто питає: а чи треба проходити медогляд перед школою та приносити довідку.

Якщо коротко, то так, але якщо немає змоги пройти медогляд, то до школи пустять. Діють такі ж правила, як і до введення воєнного стану. Терміни подання довідки в школу для учнів 2–11 класів не визначені, тому її можна принести протягом навчального року. Про це пише “НМ“.

Першачкам теж треба проходити медогляд, адже в пакеті документів для зарахування є довідка від лікаря. Проте під час воєнного стану дозволено подавати заяви з документами, які є в наявності.

Також законодавчо немає відповідальності за відсутність довідки про стан здоров’я школяра. Водночас це залежить від школи. У деяких навчальних закладах діти так і не надали цей документ, і їм нічого за це не було, а в деяких все ж змусили його надати, навіть тих дітей, які були за кордоном.

Лікарі ж закликають пройти медогляд не для довідки, а щоб визначити стан здоров’я дитини та виявити проблеми, якщо вони вже є.

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