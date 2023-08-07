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Нужно ли проходить школьникам Днепра медосмотр и приносить в школу справку

Сегодня 17:50
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В Днепре разъяснили, нужна ли медицинская справка для школьников в 2023 году.

Новости Днепра про Нужно ли проходить школьникам Днепра медосмотр и приносить в школу справку

В этом году школьники частично вернутся в школы, поэтому многие спрашивают: нужно ли проходить медосмотр перед школой и приносить справку.

Если коротко, то да, но если нет возможности пройти медосмотр, то в школу пустят. Действуют такие же правила, как и до введения военного положения. Сроки предоставления справки в школу для учащихся 2-11 классов не определены, поэтому ее можно принести в течение учебного года. Об этом пишет «НМ«.

Первоклассникам тоже нужно проходить медосмотр, ведь в пакете документов для зачисления есть справка от врача. Однако во время военного положения разрешено подавать заявления с имеющимися документами.

Также законодательно нет ответственности за отсутствие справки о состоянии здоровья школьника. В то же время это зависит от школы. В некоторых учебных заведениях дети так и не предоставили этот документ, и им ничего за это не было, а в некоторых все же заставили его предоставить даже тех детей, которые были за границей.

Врачи призывают пройти медосмотр не для справки, а чтобы определить состояние здоровья ребенка и выявить проблемы, если они уже есть.

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