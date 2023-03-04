Чи потрібна сьогодні парасолька: погода у Дніпрі на 4 березня

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі не весь день - увечері небо стане чистим та ясним.

Без опадів! Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 4 березня:

Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою.

Якщо у підвалі проростає картопля – незабаром прийде весна.

Якщо у небі червоний місяць, то погода буде сирою та теплою.

Ворони купаються – до тепла, кричать – до хуртовини.

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