Чи потрібна сьогодні парасолька: погода у Дніпрі на 4 березня
За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі не весь день - увечері небо стане чистим та ясним.
Без опадів! Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду. Народні прикмети на 4 березня: Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою. Якщо у підвалі проростає картопля – незабаром прийде весна. Якщо у небі червоний місяць, то погода буде сирою та теплою. Ворони купаються – до тепла, кричать – до хуртовини. Читайте також:
Українська Русский Виктория
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