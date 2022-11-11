Чи достатньо в Дніпрі генераторів, аби котельні витримали кілька днів блекауту: коментар мера

Опалювальний сезон у Дніпрі проходить нормально.

Менше ніж за два тижні після старту подання тепла запущено всі системи, а різні технічні нюанси усувають швидко. Для цього по місту цілодобово чергують аварійні та аварійно-газові бригади. Єдиною загрозою залишаються терористичні атаки росії. Утім, Дніпро системно підготувався до зими в умовах ворожих обстрілів. Насамперед це стосується наявності великих генераторів.

«Це дуже потужні генератори — від 500 кВа. Є і на 800 кВа. Не казатиму, скільки ми їх придбали. Та хочу запевнити всіх мешканців — генераторів достатньо, аби в разі короткострокового блекауту (десь на 2-3 дні) ми могли перезапустити всі наші котельні. Вони працюватимуть у робочому режимі. Готуємося. Робимо все для того, аби місто пройшло опалювальний сезон нормально», — сказав міський голова Дніпра Борис Філатов під час інспекції однієї з найбільших котелень міста, яка забезпечує теплом мешканців одразу двох житломасивів. Це близько 200 тис. людей, а також майже три десятки навчальних закладів і низка лікарень.

Цьогоріч у цій котельні встановили енергоощадну автоматику, відремонтували тепломережі та оновили низку котлів. За словами старшого майстра Євгена, підготовку розпочинали ще навесні: «Підготувалися на 100 % до початку опалювального сезону і вчасно подали споживачам тепло».

Така модернізація також дозволить котельні заощаджувати до 20 % енергоресурсів.

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