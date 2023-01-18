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Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключень світла

Сьогодні 10:07
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Сьогодні, 18 січня, у Дніпрі та області застосовані екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключень світла

Тому графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Компанія робить все можливе для того, аби у період екстрених відключень у кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин. Віримо в перемогу! – зазначають фахівці.

Якщо вас обслуговує Центральна енергетична компанія (ЦЕК), графіки ймовірних відключень шукайте тут.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі поширюють “нові графіки” відключень світла від ДТЕК: коментар компанії.

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Новости Днепра про Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключень світлаУкраїнська

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