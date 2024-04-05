Чорний дим видно з обох берегів: на околицях Дніпра кілька годин гасять масштабну пожежу (ФОТО)

На околицях Дніпра зайнялася масштабна пожежа.

У Дніпровському районі рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в екосистемі, повідомили в ДСНС.

У четвер, 5 квітня у селі Олександрівка Слобожанської селищної територіальної громади Дніпровського району загорівся сухостій.

Приїхавши на місце пожежі, рятувальники з’ясували, що на відкритій території горить суха рослинність на площі 2 га.

Займання локалізовано, але ліквідація пожежі триває вже кілька годин. Загиблих та травмованих немає.

Гасять масштабну пожежу, дим від якої видно зі всіх куточків Дніпра, 11 вогнеборців.

Масштаби пожежі добре видно на камерах Ситуаційного центру Дніпра. Чорний дим видніється з обох берегів міста.

Рятувальники також опублікували відео з місця події.

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