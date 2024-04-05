Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Чорний дим видно з обох берегів: на околицях Дніпра кілька годин гасять масштабну пожежу (ФОТО)

Чорний дим видно з обох берегів: на околицях Дніпра кілька годин гасять масштабну пожежу (ФОТО)

Сьогодні 18:44
просмотров

На околицях Дніпра зайнялася масштабна пожежа.

Новости Днепра про Чорний дим видно з обох берегів: на околицях Дніпра кілька годин гасять масштабну пожежу (ФОТО)

У Дніпровському районі рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в екосистемі, повідомили в ДСНС.

У четвер, 5 квітня у селі Олександрівка Слобожанської селищної територіальної громади Дніпровського району загорівся сухостій.

Приїхавши на місце пожежі, рятувальники з’ясували, що на відкритій території горить суха рослинність на площі 2 га.

Займання локалізовано, але ліквідація пожежі триває вже кілька годин. Загиблих та травмованих немає.

Гасять масштабну пожежу, дим від якої видно зі всіх куточків Дніпра, 11 вогнеборців.

Новости Днепра про Чорний дим видно з обох берегів: на околицях Дніпра кілька годин гасять масштабну пожежу (ФОТО)

Новости Днепра про Чорний дим видно з обох берегів: на околицях Дніпра кілька годин гасять масштабну пожежу (ФОТО)

Масштаби пожежі добре видно на камерах Ситуаційного центру Дніпра. Чорний дим видніється з обох берегів міста. 

Новости Днепра про Чорний дим видно з обох берегів: на околицях Дніпра кілька годин гасять масштабну пожежу (ФОТО)

Рятувальники також опублікували відео з місця події. 

Читайте також:

Новости Днепра про Чорний дим видно з обох берегів: на околицях Дніпра кілька годин гасять масштабну пожежу (ФОТО)Українська Новости Днепра про Чорний дим видно з обох берегів: на околицях Дніпра кілька годин гасять масштабну пожежу (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі знову діють обмеження на споживання електрики: до якої години не буде світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:24
    У Дніпрі знову діють обмеження на споживання електрики: до якої години не буде світла

    У Дніпрі знову діють екстрені відключення світла.

    Жителі Дніпра на городах знаходять “скарби”, яким тисячі років
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:01
    Жителі Дніпра на городах знаходять “скарби”, яким тисячі років

    Жителів Дніпра, які знаходяться цінні "скарби" на городах, просять приносити…

    Чим відрізняється субсидія та пільга на оплату комуналки і чи можна їх оформити одночасно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:38
    Чим відрізняється субсидія та пільга на оплату комуналки і чи можна їх оформити одночасно

    Під час оплати комунальних послуг мешканці Дніпра можуть оформити субсидію…

    Вдарив ногою по голові: у Дніпрі підліток заради відео накинувся на перехожого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:37
    Вдарив ногою по голові: у Дніпрі підліток заради відео накинувся на перехожого

    У Дніпрі хлопець побив перехожого на вулиці.

    Наверх