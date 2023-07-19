Чорний дим бачили за кілометри: у Дніпрі сталася масштабна пожежа (ВІДЕО)

На Полтавському шосе загорілися території дачного кооперативу. Спочатку повідомлення про пожежу з’явилися в соцмережах. Очевидці розповіли, що загорілася трава поблизу приватних будинків та ніби-то є потерпілі.
Як розповіли в ДСНС, виклик від дніпрян надійшов близько 13 години дня. Загорілися дачі будинки на території садових товариств на Полтавському шосе.
На місце виїхали рятувальники Дніпра та Обухівка. Вогонь розповсюдився на 3 гектари поля та охопив 4 господарчі споруди. Внаслідок пожежі згорів будинок та сараї. Люди не постраждали.
Через пів години пожежу вдалося загасити повністю.
Рятувальники опублікували відео з місця масштабної пожежі.
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